Il existe des angélismes notoires, ce que Larousse définit comme : "Désir de pureté extrême et refus d'admettre certaines réalités charnelles, sociales, matérielles" ; ainsi en est-il de la vie des saints, sans doute, des prêtres, même, moniales ayant consacré leur vie à un Etre suprême cristallisant tout cet idéal de candeur, chasteté mystique, entièreté. On rencontre de-ci de-là des Sainte-Thérèse, des Saint-François d'Assise, Padre Pio, tutoyant leur ange gardien, laissant pleuvoir pétales de rose à leur mort, à leurs miracles. Même Zola s'y est laissé prendre, en nommant son héroïne "Angélique" , d'un livre très pur et de noblesse de l'âme ("Le Rêve") où l'écrivain abandonne toute velléité naturaliste devant les notions d'adoration et d'extase, et devant l'amour jusqu'au boutisme, à la vie, à la mort... Quand un baiser orne un caveau. Par ailleurs, nos angélismes de tous les jours, ou bien appartenant aux âmes passionnées voire illusoires, seraient-elles naïves, peuvent signer aussi, parapher au fer rouge moindre tumulte des coeurs éperdus et entraîner à leur suite tout un cortège angélique, d'armées célestes, possiblement envieuses et amoureuses de trajectoires et personnalités humaines...