L'enfance volée. Soumise à la violence de sa famille

Soyez leur protecteur, pas leur agresseur Il est des existences dont on peine à imaginer la réalité. La vie de Marie-Claire est de celles-là. Enfant non désirée, née en France, battue, enrôlée de force dans un trafic de drogue, elle est abandonnée, placée temporairement à la ddass avant d'être rendue à ses parents et... kidnappée par sa famille paternelle, des islamistes radicalisés qui lui feront vivre un enfer, dix ans durant, avant qu'enfin elle s'échappe, revoie la lueur de la liberté et entame une reconstruction où la souffrance et les épreuves s'accumulent, mais qui finira par la mener sur les hautes chaires de l'université française, d'où elle continue de se battre pour les centaines d'enfants raptés qui, chaque année, sont victimes de la folie de leurs parents et de l'abandon des institutions. Eclairant de son expérience personnelle une réflexion plus générale sur les unions mixtes, l'autorité parentale, la responsabilité... elle pointe avec intelligence et justesse les angles morts de la loi, la lâcheté des institutions, l'indifférence de l'opinion face à des crimes dont les victimes sont, d'abord et toujours, des milliers d'enfants. La vie de Marie-Claire n'est pas un roman. Selon le Département d'entraide, du droit international privé et européen (Dedipe), 280 enfants sont enlevés chaque année par un de leurs parents en France. " Moi, on m'a volé dix ans de ma vie". explique Marie-Claire Vidja. Alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'années, cette Française a été enlevée par son père et emmenée de force en Algérie. "Je n'ai jamais accepté ce kidnapping", martèle-t-elle, plus de trente ans après les faits. Dans ce témoignage bouleversant dans l'enfer des rapts parentaux, l'auteur dénonce un phénomène d'une violence inouïe " qui nous abîme à vie ". Elle se souvient de la facilité avec laquelle son beau-père a passé les frontières françaises. "j'ai hurlé que ce monsieur n'était que mon beau-père, mais personne ne m'a écoutée. J'avais beau taper des pieds dans l'habitacle de la voiture, et alerter le policier chargé de vérifier son passeport, rien n'y a fait. J'y pense encore tous les jours", déplore-t-elle. Pour venir en aide aux enfants volés et médiatiser leur parole, Marie-Claire Vidja a aujourd'hui créé l'association ThéraVie ARP-APA International AntiRPicide, afin de sensibiliser les autorités aux conséquences durables de ces enlèvements. Elle aide ainsi des centaines d'enfants à se reconstruire. Marie-Claire est enseignante/chercheuse en sciences sociales, spécialités : langues, culture et sociétés arabes contemporaines. Elle a fondé l'association ThéraVie International qui s'occupe des Enfants raptés. Elle vit et travaille désormais à Paris.