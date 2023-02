ATSEM - ASEM Externe, interne, 3e voie, Catégorie C. 180 questions pour réussir l'oral, Edition 2023-2024

Faire la différence le jour J pour l'oral des concours d'ATSEM-ASEM grâce à une batterie de questions-réponses ! Pour réussir l'oral du concours d'ATSEM-ASEM (Agent - territorial - spécialisé des écoles maternelles) en 2023-2024, ce livre propose : - les 23 questions que le candidat se pose avantl'entretien. Exemples de questions : Pendant l'épreuve, dois-je lire une présentation écrite ? Dois-je apporter des documents ? Me posera-t-on des questions relatives à l'actualité ? ; - 157 questions que le jury peut poser au candidat durant l'entretien sur les thèmes suivants : collectivités territoriales, école maternelle, l'enfant et son développement, sécurité et hygiène, etc. Exemples de questions posées le jour J : Qu'est-ce que le CNFPT ? Quel est le rôle du maire ? Qu'est-ce qu'un PAI ? Pour chaque question, des réponses précises et synthétiques, accompagnées des erreurs à éviter. Ces questions sont complétées par : - des témoignages de candidats et de professionnels ; - une auto-évaluation ; - un planning de révisions. OFFERT en ligne : - 100 QCM interactifs chronométrés et corrigés pour s'entraîner dans les conditions du jour J. - La boîte à outils de l'ATSEM