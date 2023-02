Le district de Königsberg en Prusse-Orientale

A l'heure où la guerre russo-ukrainienne entraîne un nouvel intérêt pour l'Europe de l'Est, cette monographie s'intéresse à l'ancienne province de Prusse-Orientale, via le district de Königsberg (aujourd'hui oblast de Kaliningrad), entre 1815 et 1920. A l'heure où la guerre russo-ukrainienne entraîne un nouvel intérêt pour l'Europe de l'Est, cette monographie s'intéresse à l'ancienne province de Prusse-Orientale, via le district de Königsberg (aujourd'hui oblast de Kaliningrad), entre 1815 et 1920. L'ouvrage met en avant l'originalité du développement de cette province rurale et multiethnique. Les structures socioéconomiques et politiques y sont traditionnelles, et sédimentées depuis le temps de la Réforme, mais connaissent au xixe siècle une forte poussée de transformation, liée à la modernisation, avec le développement du secteur agricole, et en politique l'action de la social-démocratie.