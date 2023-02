Au-delà des convenances

A la mort de ses parents, Abby s'est installée chez sa tante afin d'obtenir une éducation à la hauteur de la noblesse de son rang, mais voilà qu'elle revient enfin à Londres pour la saison des bals ! Tout lui a manqué : la ville, son frère et surtout... sa meilleure amie. Imprimeur sans noblesse, William organise des salons littéraires dans son appartement une fois par mois. Quand Abby y assiste, il se doit d'admettre que la petite fille de son souvenir a bien changé. Elle est non seulement devenue une magnifique jeune femme, mais aussi une charmante interlocutrice. Lors de son premier bal, Abby attire l'attention. Vu sa beauté et sa noblesse, cela n'est guère étonnant, et pourtant William est troublé d'être attiré par cette femme. Quand sa soeur le lui fait remarquer, il se braque aussitôt. Lui, se marier ? Jamais ! Il n'a rien à offrir à une femme ! Alors pourquoi est-il aussi contrarié que Lord Sackville, un vieil aristocrate, soit déterminé à épouser la jeune femme pour assurer sa descendance ?