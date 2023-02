Femmes de guerre à l’époque moderne (domaine français, miroirs étrangers). Jouer avec les représentations

Cet ouvrage propose de montrer comment les femmes de guerre ont pu jouer des discours et des représentations envisagées comme des modèles ; il réfléchit sur le postulat que seul un contexte exceptionnel les aurait autorisées à combattre. Les travaux sur les combattantes dans les guerres se multiplient depuis quelques années. En ce qui concerne la première modernité, le manque dans la recherche actuelle porte surtout sur les représentations de femmes de guerre modèles, pourtant cruciales pour légitimer ou dé-légitimer les combattantes. En effet, les représentations ne sont pas que des reflets de realia, elles en sont aussi des promotrices. Cet ouvrage consacre donc ses deux premières parties aux discours et représentations sur les femmes de guerre comme modèles, et propose dans sa troisième partie d'étudier comment ces femmes ont dû faire face aux sédiments de fantasmes et d'injonctions mais ont pu aussi en jouer.