Lulu et le Macabouc

Le Macabouc c'est sans comparaison le dernier des grands monstres. Il est le plus vorace, le plus féroce, le plus poilu, bref le plus tout. Alors quand trois grand-mères chasseuses de bêtes féroces en tout genre et leur petite fille intrépide qu'elles viennent d'adopter décident de l'attraper, c'est pas pour faire du tricot. Un album au caractère bien trempé pour jeune aventuriers. ères déterminés !