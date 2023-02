Les jardins de Zagarand

La légende dit que ceux qui vont à Zagarand n'en reviennent pas. C'est pourtant là que se rend Paul, dévasté par la perte de son fils, après avoir reçu une lettre de sa soeur l'invitant à la rejoindre dans cette oasis du bout du monde. A Zagarand, la vie obéit à d'autres lois que celles qu'il connaît. Harmonie, équilibre et amour y sont les maîtres mots. Grâce à Mathilde, Mayssa, Elias ou Amiane, à des gestes simples et des rituels nouveaux, de puissantes émotions vont bouleverser les certitudes de Paul et lui permettre de réapprendre à vivre.