Tout va bien, darling !

Alors que le commissaire Dumontel s'apprête à partir en retraite il est confronté à sa dernière enquête. Gilles Meirieu, chômeur paumé, meurt sur le trottoir d'un quartier de Limoges lors d'une rixe avec Pertuis, l'amant de sa femme. Légitime défense ou meurtre prémédité ? On retrouve le lendemain la femme de Meirieu, Sandra, assassinée dans son appartement... En même temps, à la suite d'une grande déception, Séverin Ewendi, un enfant d'immigrés sénégalais de Bondy bascule dans la criminalité et devient un as des braquages solitaires. Sa vie se résume en une cavale permanente qui l'amène à traverser la France pour se réfugier à Barcelone.