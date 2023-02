La malédiction de Venise

"Un conte gothique merveilleusement écrit (...) The Visitant incitera les lecteurs à tourner les pages jusque tard dans la nuit". (Historical Novel Society Reviews) Après avoir failli ruiner sa famille à cause d'un terrible faux-pas, Elena Spira est envoyée à Venise pour échapper à la disgrâce et expier ses fautes en prenant soin d'un malade, Samuel Farber. Mais le palais qui l'accueille, Ca'Basilio, est dans un état lamentable. Les pièces auparavant somptueuses semblent renfermer de tragiques secrets, et Elena ne sait pas encore à quel point ils l'affecteront profondément. Bientôt, elle commence à sentir qu'elle est surveillée. Et quand Samuel se met à avoir des hallucinations qui le rendent violent et imprévisible, elle ne peut nier qu'elle court un grave danger. C'est alors qu'arrive Nero Basilio, le meilleur ami désargenté de Samuel et propriétaire du palais. Elena se retrouve empêtrée entre les deux hommes dans un monde où passé et présent se mêlent et dans lequel rien n'est comme il devrait être. Alors qu'elle s'efforce de découvrir la vérité, une force obscure semble tenir Samuel et Nero sous emprise : est-ce la folie, ou quelque chose de plus sinistre ?