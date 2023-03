Irrésistible passion. L'homme de sa vie ; Retour à Swanhaven ; Une chance d'aimer

L'homme de sa vie, Myrna Mackenzie Sans un sou, seule dans une petite ville perdue au coeur du Montana... Rachel n'aurait jamais imaginé cela, et encore moins de travailler pour un rancher ! Mais ce qu'elle n'aurait vraiment jamais su prévoir, c'est qu'elle tomberait amoureuse de ce ténébreux rancher qui, d'un seul regard, a troublé son coeur... Retour à Swanheaven, Nina Harrington De retour à Swanhaven, la petite ville où elle a grandi, Marigold est émue. D'autant qu'elle y a retrouvé sa famille et... Ethan, son premier flirt. Ethan, plus séduisant que jamais, pour qui son coeur bat de nouveau - en secret... Une chance d'aimer, Barbara Hannay Enceinte ? ... Sophie est bouleversée. Car l'enfant qu'elle porte est le fruit d'une nuit passée dans les bras de Mark Winchester. Hélas, Sophie ne se sent aucun point commun avec lui. Un monde et des milliers de kilomètres les séparent ! Pourtant, pour le bien de son bébé, Sophie est prête à tout. Même à prendre le premier avion, pour annoncer à Mark qu'il va être père... Romans réédités