L'évolution des finances publiques hongroises. Depuis l'époque de la monarchie austro-hongroise

Les tribus hongroises venues des steppes asiatiques au cours des 9e-10e siècles ont occupé et peuplé la partie du milieu de l'Europe centrale, la zone située entre les chaînes de montagnes des Alpes et des Carpates, traversée par les cours d'eau du Danube et de la Tisza. L'adoption du christianisme, la fondation de l'Etat, puis la mise en place de l'administration étatique de type occidental ont commencé en Hongrie avec un retard de plusieurs centaines d'années sur les pays d'Europe occidentale. A partir du milieu du 16e siècle, le développement du pays a été brutalement arrêté à la suite des guerres perdues contre l'Empire ottoman, suivies de la soumission de la Hongrie à l'Empire des Habsbourg "libérateurs" qui ont régné sur le pays jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est vrai cependant que pendant la seconde moitié du 19e siècle la modification des rapports entre l'Autriche et la Hongrie a permis à cette dernière à réaliser des progrès notables dans les domaines économique et social. Les combats sanglants contre des puissances oppressives, tels que la guerre d'indépendance conduite par le prince François II Rákóczi, la révolution et la guerre d'indépendance de 1848-1849 ou la révolution de 1956 contre l'empire soviétique ont renforcé la volonté de la nation de mettre en oeuvre une politique économique fructueuse. Incluse dans la sphère d'influence de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie a néanmoins réussi à s'accaparer la position de "caserne la plus heureuse" et de "pays vitrine" au sein du système d'économie planifiée de type soviétique. Les aspects financiers d'une économie de marché brutale après la désintégration du bloc de l'Est, ainsi que ceux d'un rôle actif de l'Etat après 2010 peuvent fournir des informations précieuses à ceux qui s'intéressent à l'histoire économique riche en péripéties de ce pays.