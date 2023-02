Cessez de vous corriger. Réveillez-vous ! Tout va bien !

Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait libérateur de ne plus jamais être déçu ? De ne plus jamais être désillusionné ou trahi ? Voulez-vous vous éveiller, prendre votre vie en main et être libre ? Ce livre est la réponse que vous cherchiez ! La question que pose " Cessez de vous corriger " d'Anthony De Mello et à laquelle il répond avec succès est la suivante : pouvons-nous atteindre l'illumination sans le moindre effort de notre part ? Les chercheurs spirituels, épuisés par des années d'efforts infructueux, pourraient bien soupirer profondément et penser : " Si seulement c'était vrai ". Pourtant, Anthony De Mello affirme que c'est vrai ! Et son livre nous fournit une voie simple et facile pour vivre une vie éclairée. De Mello nous dit que si nous sommes vigilants et éveillés, tout ce qui est faux et névrosé en nous disparaîtra et nous commencerons à vivre de plus en plus, d'instant en instant, une vie rendue entière, heureuse et transparente grâce à la conscience. L'éveil de notre conscience nous transforme de chercheur en celui qui trouve, ouvrant nos yeux sur la réalité de l'amour, de la paix et de la beauté qui nous a toujours entourés. L'éveil de notre conscience nous libèrera des fausses croyances et de l'endoctrinement que la société nous a imposés. Dans " Cessez de vous corriger ", l'enseignement concret de De Mello nous aide à découvrir la vraie conscience, à libérer la divinité tout autour de nous et à rendre notre vie significative, belle et prospère. Redécouvrons la vie que nous étions censés vivre !