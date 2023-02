Prières secrètes de pouvoir. La Guérison, la Santé et le Bien-être

Votre voix peut porter tellement loin et tellement fort si elle est guidée par une prière puissante et sincère. Cette série d'ouvrages lui donnera des ailes. Les prières qui vous y sont dévoilées monteront vers le seigneur, vers Jésus, vers Marie, vers les saints et les apôtres, aussi sûrement qu'une flamme ardente est attirée vers le ciel. Elles nourriront votre foi, apaiseront vos doutes, feront lever les obstacles devant vous, écarteront l'obscurité et l'incertitude, entraves d'une vie heureuse, vous permettront de bénéficier de mille grâces, de mettre en harmonie une grande spiritualité et votre bien-être matériel. Après ses fameuses prières actives, Rufine Sarah Bermond revient avec ces merveilleuses prières et invocations, qui feront rayonner autour de vous bonté, joie, équilibre et abondance. Lorsque le sort s'acharne, que votre santé ou celle de vos proches est mise à mal, la prière est précieuse car elle aide à retrouver l'espoir, le goût de vivre et la libération des maux.