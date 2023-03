La mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas

"Désolée, chérie, je ne peux pas prendre tes enfants demain. J'ai une vie, moi aussi." " Xinthia, comme prénom... ? Mais c'est une fille, un garçon, ou une voiture ? " "Ecrire sur les murs, c'est l'éducation positive... OK, mais pas chez moi." Vous vous retenez de dire ça à vos enfants ? Vous êtes une grand-mère 2.0. Entre les familles recomposées puis décomposées, celles qui s'installent à l'autre bout du monde, une vie encore très active, des jeunes mamans qui préfèrent les tutos en ligne à l'expérience de leur mère et des petits-enfants qui n'articulent plus... comment font les super mamies aujourd'hui ? Joëlle Goron et Delphine Apiou vous aident à trouver votre place de grand-mère déculpabilisée en vous révélant un tas d'astuces et de conseils pleins de bon sens, de tendresse et d'humour.