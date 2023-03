D.R.U.G.S.

A la suite d'une blessure qui compromet ses chances d'intégrer un cursus sportif, Isaac accepte des antidouleurs pour guérir au plus vite. Sa soeur, Ivy, rechigne à prendre un médicament censé réguler ses troubles de l'attention, mais ¿nit par s'y résoudre. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont l'enjeu d'un pari machiavélique entre deux drogues personnifiées. Roxy (icarnant l'Oxycodone) qui séduit Isaac, et Addison (l'Adderall) qui s'empare d'Ivy. Qui fera tomber le premier son protégé ? Alors que les drogues murmurent à leur oreille tout le bien qu'ils peuvent retirer de leur usage, Isaac et Ivy oublient peu à peu tout le mal qu'elles leur font. Inéluctablement, les deux adolescents sont emportés dans la spirale infernale de l'addiction. L'un d'eux n'en réchappera pas...