Histoire politique du monde grec. Des temps homériques à l'intégration dans le monde romain, 3e édition

L'analyse de deux mille ans d'histoire de la Grèce antique permet une approche totale et dynamique des structures politiques d'un espace géographique et humain qui a joué un rôle majeur dans la construction du monde occidental. Après l'époque archaïque où le monde grec antique ne se distingue guère de son environnement asiatique, vient le temps des cités (VIIIe-Ve siècles) où s'épanouit le génie grec. La période d'instabilité et de divisions qui suit s'accompagne aux IVe et IIIe siècles des luttes pour l'hégémonie. A partir du IIe siècle, Rome, puissance montante en Méditerranée, oeuvre pour une intégration progressive du monde grec dans l'ordre romain.