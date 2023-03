La bientraitance éducative dans l'accueil des jeunes enfants. 3e édition

Le rôle de l'éducateur est un véritable défi : être à la fois ferme sur certaines règles et bienveillant, y compris quand il doit s'opposer à l'enfant. Les méthodes éducatives qui correspondent à ces principes, communication non violente et discipline positive, sont décrites et détaillées pour que chacun puisse se les approprier au quotidien. L'ouvrage est un outil à la formation professionnelle : à partir de quel moment considérer que l'enfant développe des troubles psychoaffectifs et qu'il faut consulter ? Quels outils les psychologues peuvent-ils utiliser pour accompagner l'enfant et sa famille lorsque des difficultés surviennent ?