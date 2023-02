Comment les psychothérapies nous aident à changer ? Quelles psychothérapies pour quels soins ?

Comment les psychothérapies nous aident à changer ? Quelle psychothérapie pour quelles pathologie ? Oui, les psychothérapies nous aident à changer (toutes les enquêtes d'évaluation le montrent). Mais Cependant, elles ne reposent pas toutes sur les mêmes bases et n'expliquent pas de la même façon comment arriver à ce résultat . Dès lors, plusieurs questions se posent : Lles différents points de vue quelles que chacune proposent sont-ils compatibles ou inconciliables ? Quel type de changement envisagen-t-elles ? Les démarches qu'elles mettent en oeuvre visent-elles les mêmes effets ? ... Autant d'interrogations de fond auxquelles cet ouvrage s'efforce de répondre avec rigueur et clarté, en échappant à la " pensée unique " et aux partis pris d'école. Dans ce sens, il met en perspective les grands modèles du changement thérapeutique, de l'hypnose aux thérapies systémiques. Tout en accordant à la psychanalyse freudienne et aux différents courants qui en sont dérivés la juste place qui leur revient, il ne néglige pas les autres modèles : les approches psychocorporelles, les démarches existentielles et humanistes, les thérapies comportementales et cognitives, les approches interactionnelles et systémiques. Cette confrontation est nécessaire. Car si les psychothérapies sont multiples, le patient est unique ; et il est préférable d'adapter la thérapie au patient plutôt que le patient à la thérapie. L'auteur opte pour une perspective " intégrative " ; il s'attache à mettre en lumière, au-delà des différences, les zones de convergence et les facteurs communs qu'il est possible de dégager. Il dessine ainsi les contours d'une complexité clinique qui fait de la multiplicité une source de richesse et de fécondité plus que d'antagonisme. L'ouvrage est clair et vivant, présentant de nombreux témoignages de patients. Il s'adresse aussi bien aux professionnels du soin qu'aux lecteurs qui souhaitent s'orienter dans la diversité des méthodes thérapeutiques ; ou mieux : comprendre la démarche dans laquelle il est engagé.