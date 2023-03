Disney Princesses Hors série : Vaiana. Je t'aime plus que tout

Un tendre album aux délicates illustrations, sur l'amour infini de la famille. L'amour est partout, mais l'amour est invisible, et surtout pas toujours facile à exprimer, même à un papa, une maman, ou un grand-parent qu'on aime énormément... Pourtant, cela fait tant de bien de mettre des mots sur ses sentiments. C'est ce que va découvrir Vaiana dans cette belle histoire. Sous la plume de Natalie Davis, grand-mère et petite-fille vont mettre en résonnance Amour et Nature, jusqu'à se rendre compte que leurs sentiments sont plus forts que n'importe quoi. Vaiana aime passer du temps avec Grand-Mère Tala. Chaque matin, elles regardent l'océan. - Quand je danse pour mon île, je sens tout l'amour qu'elle me donne... et à quel point je t'aime, Vaiana, dit Grand-Mère Tala. ­" Et moi, comment est-ce que je peux lui montrer combien je l'aime ? " se demande Vaiana. Elle se met à observer autour d'elle. ­- Je t'aime plus que toutes les vagues qui viennent s'échouer sur le rivage. - Je t'aime plus que le nombre de rides sur mon visage, confie la vieille femme. Et je t'aime encore plus loin que l'horizon. " Les magnifiques aquarelles de Minji Kim illustrent à merveille le message plein de douceur de cet album. Comme la nature, l'amour est partout : immense et infini. Dès 3 ans.