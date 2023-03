Les animaux du monde

Le premier documentaire Disney Baby pour les tout-petits ! - Un concept unique pour cet ouvrage : un atlas des animaux organisé comme un grand imagier ! - Un adorable livre tout-carton pour découvrir les animaux par continent, en compagnie de ses personnages Disney préférés. - Plus de 140 animaux colorés et amusants : le lion, la baleine, le kangourou, le jaguar ou encore le panda roux ! - 7 grandes scènes : - Un planisphère pour une vue globale du monde ; - Une carte par continent : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. - Avec votre enfant, observez les cartes, repérez les animaux et nommez-les ! - Une fabrication solide avec des coins ronds facilement manipulable pour les petites mains. Dès 12 mois.