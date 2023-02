C'est quoi ce truc ?

Un ouvrage drôle et didactique qui aborde une première étape de la vie : l'arrivée d'une petite soeur ! Les parents de Sacha sont très bizarres en ce moment : ils chuchotent beaucoup entre eux, Maman ne veut plus prendre de petit-déjeuner et puis... elle se met à gonfler ! C'est alors qu'ils lui apprennent qu'ils s'apprêtent à vivre une nouvelle aventure car... Maman attend une petite fille ! Mais qu'est-ce que cela signifie, réellement ? Comment le quotidien en sera-t-il chamboulé ? Qu'est-ce que cela implique, d'être grand frère ? Un ouvrage qui dédramatise l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur grâce à une fiction humoristique et une note rédigée par une psychologue de l'enfance. A mettre entre les mains de tous les futurs aînés !