Kurt Svartberg. Tome 2, Revenants et autres contrariétés

Alors que je cherche à tout prix un moyen pour briser l'emprise que la déesse Hel a sur moi, je deviens la cible d'un psychopathe capable de voler l'apparence, les pouvoirs et les souvenirs de n'importe qui. Le vol d'identité est une chose, mais cet assassin a décidé d'accomplir ses crimes en revêtant littéralement la peau de ses victimes, histoire de compliquer mon enquête. Je ne suis pas dupe. Les dieux sont derrière tout ça. Ils ne savent plus quoi inventer pour m'empoisonner l'existence. Et ce n'est pas tout ! Je dois gérer des histoires de famille qui refont surface. Pour m'en sortir de tout ce foutoir, une seule solution : me rendre à Niflheim, le royaume des Morts, où les pires épreuves m'attendent. Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir me reposer !