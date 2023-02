Le clan des hauts lacs Tome 3 : Chamane

"Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de l'Ancien pour demander de l'aide à une louve ? Sans demander notre avis avant, en plus. J'espère qu'elle a autre chose qu'un joli cul et de belles jambes ! " Randall est plus que furieux que Ian Sterling soit allé chercher le soutien de la meute de Glaces. Il a suffisamment à faire, à courir sur deux continents et à pourchasser l'autre psychopathe. Cy est estomaquée. Quel connard ce mec, en plus c'est le Béta du clan des Hauts Lacs. Dans son souvenir, les lynx étaient réputés pour bien des choses, mais pas celle d'être misogyne. Dire qu'elle a promis à Ian et à Ethan d'aider le clan à chasser et trouver Marcus. Sans cette promesse, elle serait déjà loin, elle n'avait pas de compte à leur rendre. Heureusement, elle est venue à Pinawa pour faire le point, reconstituer l'histoire et ensuite elle partira en chasse, seule...