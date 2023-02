Lilian, fils de bonne famille gâté par la vie, termine sa troisième année de droit. Il vit en colocation avec deux étudiants, Ava aussi farfelue que lui et Antoine qui apporte un peu de stabilité au trio, et il enchaîne les relations sans lendemain. Alors que les examens de fin d'année approchent, il est abordé par Amaury, un jeune homme timide et solitaire qui lui fait une proposition surprenante : perdre sa virginité dans ses bras. Tout d'abord échaudé, Lilian accepte à certaines conditions. Leurs rencontres tout d'abord sensuelles évoluent peu à peu, permettant à Lilian de découvrir en Amaury, un garçon désireux d'échapper à un quotidien douloureux. Mais quand les sentiments s'en mêlent, Lilian sort soudain de sa zone de confort. Il doit alors choisir entre la vie sans attache qu'il menait, et l'amour qu'il éprouve pour Amaury. Et le faux pas n'est jamais très loin.