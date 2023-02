La sorcière Nokwell. Tome 1, Brasier

Depuis toujours, vingt familles éparpillées aux quatre coins du monde utilisent la magie. La lignée Nokwell est dirigée par le fameux sorcier Samuel, notre père. Les pouvoirs étant transmis de père en fils depuis la nuit des temps, mon frère jumeau et moi avions notre avenir tout tracé. Lui devait reprendre le flambeau, et moi continuer ma vie de simple humaine. Du moins, jusqu'au jour où l'on a découvert que je suis l'héritière, celle qui a récupéré les flammes des Nokwell. Envoyée contre mon gré chez mon oncle en Angleterre pour me cacher de la Confrérie, je vais faire la connaissance de différents surnaturels, dont un vampire aussi agaçant que séduisant.