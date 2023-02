Le Médium et l'Ange. Tome 2, Mes esprits, son enfer

Alors qu'entre Tyler et Asriel tout semble bien se passer, quoiqu'il ne soit jamais évident d'être le petit ami d'un Ange, leur quête se poursuit à travers le monde. Entre Démons, objets sacrés, fantômes envahissants et moments intimes, ce n'est pas facile pour Tyler de tout concilier. D'autant plus que depuis sa dernière entrevue avec les forces obscures, une blessure le ronge. Asriel est alors contraint de faire appel à une connaissance pour soigner son Messager des Ombres, mais comme souvent, cela n'est pas sans conséquence. Alors que leur quête s'emballe et que les dangers s'accumulent, l'Ange et le Médium font tout pour préserver leur relation, pourtant rien n'est gagné. Et si le danger ne venait pas seulement des Enfers ? Et si, ce qu'ils redoutaient le plus venait d'ailleurs ? Pour Tyler et Asriel, rien n'est joué et la partie, commencée plus tôt, menace de s'achever bien trop vite. Prenez place dans cette suite et fin époustouflante qui va tenir en haleine Tyler aux côtés d'Asriel.