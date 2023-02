Les 30 plus puissantes prières pour protéger sa maison

" Frappez et on vous ouvrira ! Demandez et on vous accordera ! " Par cette parole le Christ signifiait l'alliance étroite, grâce à la prière entre Dieu, les hommes, et leurs demandes. Vous trouverez dans cet ouvrage les 30 plus puissantes prières chrétiennes concernant tout ce qui touche à la maison : pour la bénédiction du domicile (bénédiction et purification des lieux, du terrain, exorcismes) ; pour les protections (foyer, couple, enfants, maison, voisinage, malfaisances, problèmes financiers, météo, animaux...) ; prières générales de protections et de bénédictions. Accompagné d'un index, d'une présentation des saints et d'une introduction précisant les devoirs du pratiquant, ce recueil traditionnel sera d'un grand soutien pour tout ce qui concerne la maison.