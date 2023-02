Grand livre de l'Oracle du Cercle. Se recentrer pour habiter son espace sacré

Le cercle, figure sacrée universelle, est le symbole de l'unité, de l'harmonie, de la continuité et de la vie. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion au monde intérieur ; elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques qui unissent toutes choses. Le Grand livre de l'Oracle du Cercle développe ces notions en explorant la manière dont elles se matérialisent dans l'histoire, les mythologies et les différentes civilisations. Les 50 symboles emblématiques proposés permettent de conscientiser les cercles qui nous entourent afin de stimuler une réflexion profonde sur soi. Ils deviennent un outil de guidance facile à interpréter grâce aux 12 méthodes de tirage originales. Atteignez votre plénitude et restaurez l'harmonie dans votre vie. Vous êtes au centre du Cercle ? !