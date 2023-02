Demande à l'Univers ! 40 rituels et prières magiques pour recevoir ce que tu souhaites

Les prières et rituels magiques sont des outils très puissants pour établir une relation privilégiée avec le divin, nos guides spirituels, nos anges gardiens, mais aussi avec nous-mêmes. Au coeur de ce moment d'échange entre notre âme et l'Univers, nous pouvons partager sans crainte et à coeur ouvert nos doutes, nos blessures, nos peurs et, bien évidemment, nos espoirs, nos souhaits, nos désirs les plus profonds. L'aide que l'on peut alors recevoir est précieuse et salvatrice ! Mais comment s'y prendre ? Tu trouveras ici 40 prières, rituels et méditations qui te permettront de cheminer sereinement dans ta vie, d'être plus compatissant·e avec toi-même et de prendre ton bien-être en main. L'autrice y a distillé tous les ingrédients de sa potion magique : des intentions venant du coeur, quelques accessoires (bougies, encens...) et une volonté féroce de guérir ! Alors prononce ces mots puissants et l'Univers se chargera du reste : faire des miracles !