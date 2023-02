Précis de shiatsu Kurétaké. Techniques fondamentales et supérieures sans fatigue pour le praticien

Le shiatsu est une discipline énergétique traditionnelle japonaise. Pour être mises en pratique à leur meilleur niveau technique, les manoeuvres doivent être patiemment apprises et répétées. Par manque de références culturelles, le public occidental peine souvent à comprendre et à appliquer avec fluidité et pertinence ce savoir ancestral de massothérapie. Plus de 150 techniques sont ici expliquées par des photographies et des schémas ; vous pourrez identifier sans difficulté les placements justes du praticien, sa posture, sa manoeuvre, sans oublier le fondamental transfert du poids corporel qui évite les efforts inutiles. Véritable atlas du shiatsu, ce guide pratique a déjà répondu à l'attente de nombreux praticiens et est devenu un ouvrage de référence, au Japon comme en France.