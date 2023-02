Fonderie. Matériaux industriels, 2e édition

Cet aide-mémoire regroupe toutes les informations utiles pour maîtriser la conception des pièces de fonderie (moulage des métaux) : rappel des bases scientifiques, description des grandes familles d'alliages de fonderie et de leurs propriétés et choix des procédés. Une partie est notamment consacrée aux défauts de moulage, à leur origine et aux moyens d'y remédier. Outre quelques exemples d'application, cette seconde édition apporte des compléments sur les transferts thermiques en fonderie gravité ou sous pression et des solutions de de prototypage rapide.