Un été à Mangeloup

Les années soixante glissent lentement comme de gros nuages blancs au-dessus de Mange-loup, vieux domaine viticole d'Occitanie, petit monde clos où tout semble figé dans l'éternelle ronde des saisons. Jeanne et Pierre y sont nés et leur voie est toute tracée : ils se marieront et poursuivront leur vie là, comme leurs parents. Mais rien n'est jamais écrit, les tempêtes les plus terribles peuvent se déchaîner dans les eaux plus calmes. A travers la lente mais inexorable évolution des campagnes, la superbe histoire d'une jeune femme qui va surmonter tous les obstacles pour s'élever au-dessus de son milieu social et reprendre espoir en l'avenir.