L'Esprit du Réel. Les enseignements du Sano-ryû Karaté-Bujutsu

Raconter la grande histoire des arts martiaux à travers la petite histoire d'une école japonaise aux racines anciennes, telle est l'ambition de cet ouvrage. Michel Coquet présente ici la philosophie et les techniques de son maître, Teruo Sano, dont le style se distingue par une dimension non compétitive, une éthique rigoureuse et responsable. Basés sur la découverte du " Réel ", ou la nécessité de nous élever au quotidien en esprit comme en pratique, ces enseignements visent à former des pratiquants capables de se maîtriser physiquement et psychologiquement dans toutes les situations, pour se défendre comme pour aider les personnes qui en ont besoin.