Installations solaires photovoltaïques autonomes. Conception et installation d'unités non raccordée

Les installations solaires photovoltaïques non connectées au réseau répondent aux besoins en électricité de ceux qui, trop éloignés, n'ont pas accès au réseau de distribution, comme de ceux qui souhaitent s'affranchir de la contrainte du branchement. Ce guide pratique explique comment concevoir, dimensionner et installer un système répondant aux besoins spécifiques techniques et économiques de l'utilisateur. De par sa démarche progressive, ponctuée de cas pratiques, d'astuces et de conseils, il est destiné à tout concepteur ou installateur de systèmes pour l'habitat individuel ou collectif, mais aussi à toute personne souhaitant s'informer sur cette technologie. Points forts : - Une démarche pratique pour faciliter ses choix. - Des feuilles de calcul dynamique au format Excel pour aider à dimensionner son installation, téléchargeables sur le site dunod. com. - De nombreux conseils sur les enjeux techniques et économiques en fonction des besoins, des exigences, et des contraintes.