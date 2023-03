Ecrivain dubitatif, Paul de Salles arrive à un tournant de son existence où même les satisfactions d'amour-propre ne compensent pas l'ennui qu'il éprouve. Son échappée belle : prendre le tragique du quotidien avec légèreté. Par le plus heureux des hasards, Paul tombe sous le charme d'Erika, piquante, sophistiquée, stoïcienne. Elle travaille sans ardeur pour une "ravissante idiote" qui veut passionnément devenir présidente de la République. Cette confrontation entre un certain "esprit français" et une bêtise tristement contemporaine promet d'être riche en étincelles. Que les lecteurs se rassurent : rien dans ce marivaudage satirique n'appartient au registre de la littérature "probante" , comme disait Flaubert. Il n'y a dans La Montée des périls que de l'observation et de l'imagination. Membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes, Marin de Viry est notamment l'auteur de Mémoires d'un snobé (Pierre-Guillaume de Roux, 2012) et de L'Arche de mésalliance, paru aux éditions du Rocher en 2021.