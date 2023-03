Dans un pays d'Afrique qui n'est jamais nommé, cinq orphelins s'improvisent un foyer dans une carcasse d'avion abandonnée, relique du chaos et de la guerre qui a ensanglanté la région, et élèvent la survie au rang d'art, subsistant grâce à de menus larcins et des missions douteuses. Mais l'équilibre de cette " petite famille " est sérieusement ébranlé lorsque leur aîné, Elimane, fait la connaissance d'un mystérieux protecteur et que la jeune et franche Khoudiemata se laisse envoûter par les gens des beaux quartiers et leurs habitants fortunés... Avec ce portrait tendre mais sans concession des liens que l'on tisse pour tenter d'échapper à son destin, Ishmael Beah fait entendre la voix des plus vulnérables à travers ces inoubliables héros du quotidien. Originaire de Sierra Leone, Ishmael Beah s'est fait connaître grâce à son autobiographie, traduite dans plus de quarante langues, où il racontait son passé d'enfant soldat (Le Chemin parcouru, Presses de la Cité, 2007). Aujourd'hui ambassadeur pour l'Unicef et membre engagé de Human Rights Watch, il intervient à travers le monde pour défendre les enfants victimes de la guerre. La Petite Famille est son deuxième roman après Demain le soleil.