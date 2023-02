S'apercevant un matin qu'elle ne fait plus de rêves, la journaliste Camille Dutilleul part à leur recherche. Son enquête la mène à un groupe de scientifiques qui étudient l'influence de l'eau sur les songes : il y aurait chez les endormis, transmis par l'eau, un royaume unique et commun. Mais leur principal sujet d'études, Andrea, un jeune poète napolitain, est malade. Lui non plus ne rêve plus et sa peau bleuit. Camille l'enlève. Commence alors une cavale au ralenti dans un monde gagné par le virus de la hâte. De la rue Bernoulli à la Touraine, de Belgrade à Istanbul, les rêveurs de tous les pays s'unissent contre ce qui fait écran entre eux. Roman d'aventures, polar existentiel, La disparition des rêves nous embarque dans un fabuleux road trip.