Apprendre à mieux se connaître avec l'analyse transactionnelle

L'analyse transactionnelle (AT) est une théorie qui analyse les transactions psychologiques et les jeux inconscients entre les individus et les groupes. Fondée sur la théorie de la personnalité des 3 états du moi (Enfant, Parent et Adulte) et de la communication (échanges relationnels), elle permet un travail en profondeur sur soi et ses relations avec des outils révélateurs et intuitifs. L'objectif de ce livre est d'offrir des clés puissantes pour choisir les bons modes relationnels, savoir prendre sa place face à l'autre ou dans un groupe et traiter les conflits.