Le Tribunal des oiseaux

La présentatrice télé Allis Hagtorn quitte son conjoint et son travail pour partir en exil dans un fjord isolé. Son nouveau travail de femme de chambre et jardinière ne correspond vraiment pas à ce qu'elle s'imaginait, et son employeur - Sigurd Bagge, 44 ans - n'est pas non plus la personne qu'elle s'attendait à rencontrer. Alors qu'ils attendent tous les deux le retour de la femme de Sigurd, leurs rencontres silencieuse et gênées se transforment en une relation glaçante et obsédante. Réparer les erreurs du passé ne sera sûrement pas suffisant.