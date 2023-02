... naissent et demeurent libres et égaux en droit. A bord de leurs cargos aux soutes pleines d'hydrogène, les ulysses traversent les couloirs de navigation de l'espace connu pour le compte de la Fédération des quatre-vingt-quatre planètes sous l'égide de la France et de son patrimoine des Lumières.

Dans l'un d'eux, un capitaine, son apprenti et un chef mécanicien sillonnent l'ombre, visitant planètes arides, cités des plaisirs ou souks hauts en couleur, quand leur vie va être bouleversée par trois idées simples : Liberté, Egalité, Fraternité.

A travers le carnet de l'aspirant navigateur, vont se dessiner alors les amours et ambitions de chacun face à un pouvoir fédéral hypocrite. Tous les Hommes est un récit de voyage au coeur de notre histoire commune et de nos passions intimes.

Emmanuel Brault nous embarque à travers la galaxie et la littérature à la rencontre de trois hommes solitaires dont les amours et les déchirements vont conduire à la naissance d'une nouvelle révolution.