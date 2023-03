Khristen, adolescente solitaire et légèrement marginale, erre à la recherche de sa mère qui n'a plus donné de nouvelles depuis qu'elle a annoncé se rendre à une conférence probablement "visionnaire" sur l'avenir de la planète. "Tourment" raconte sa quête à travers une Amérique déshabillée de son paysage, ses rencontres - une bande d'enfants en autogestion, un gang de vieux convertis en écoterroristes de la dernière minute, un petit garçon affreusement précoce qui rêve de devenir juge... - sa ténacité hardie et son désespoir curieux. Khristen n'attend pas, elle va au-devant de Godot.