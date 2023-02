Watch and Die. Tome 1

Cette vidéo est trop mortelle ! Au sens premier du terme... Lorsque Yuwa et Rei entendent parler pour la première fois sur les réseaux sociaux de la rumeur attestant qu'une vidéo en passe de devenir virale tue tous ceux qui la regardent, ils n'y croient absolument pas. Jusqu'au jour où Yuwa reçoit le lien. Plus amusé qu'autre chose, il décide de cliquer et de regarder la vidéo. Et à partir de là, il va vivre un véritable enfer. Son état de santé se dégrade à vitesse grand V, comme si son corps pourrissait de l'intérieur. Pour se sortir de ce calvaire, il n'a qu'une solution : transférer ce lien à un autre contact et prier pour que ce dernier regarde au plus vite cette étrange vidéo... POINTS FORTS - Le film japonais culte Ring remis au goût du jour - Un miroir sociologique des dangers de certaines pratiques des réseaux sociaux - Une ambiance lugubre et oppressante - Une narration jouant sur la tension constante de la situation - Une enquête passionnante dans le monde du paranormal - Des scènes chocs pour amateurs de sensations fortes - Une série complète en 4 volumes parue chez Square-Enix