Le dernier sommeil de l'ourse

Le nouveau roman de Sophie Jomain ! On pense souvent que le temps n'a aucune prise, puis un jour, tout bascule. Abby n'est pas revenue en Alaska depuis dix-sept ans. L'île du Prince de Galles est toujours aussi belle, brute et sauvage, mais elle la déteste. Elle avait quatorze ans quand elle en est partie, laissant derrière elle une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Aujourd'hui, c'est pourtant pour elle qu'Abby est de retour. La célèbre Emma Kart vient de perdre son mari, son roc, son compagnon de toujours. Désormais, seule et malade, elle n'est plus capable de vivre dans un endroit aussi hostile et isolé que Port Protection. Mais affronter sa fille unique sera peut-être plus difficile encore, car Emma ne quittera jamais son île. Abby devra rester ou repartir. Sans elle. Le renouveau commence toujours par un retour aux sources, mais Abby et Emma sauront-elles se pardonner ces années perdues ?