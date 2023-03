Fabricant de larmes - partie 1. Le phénomène TikTok italien enfin disponible en France !

Entre les murs du Grave, l'orphelinat où Nica a grandi, les histoires et les légendes ont toujours été racontées à la lueur des bougies. La plus célèbre est celle du fabricant de larmes, un mystérieux artisan aux yeux aussi clairs que du verre, coupable d'avoir forgé toutes les peurs et les angoisses qui habitent le coeur des hommes. Le moment est venu pour Nica, dix-sept ans, de laisser derrière elle les sombres histoires de son enfance. Son plus grand souhait est sur le point de se réaliser : un couple a entamé le processus d'adoption pour lui donner la famille qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Dans la nouvelle maison, cependant, Nica n'est pas seule. Avec elle, Rigel, un orphelin agité et mystérieux, est également adopté, la dernière personne au monde que Nica voudrait comme frère adoptif. Rigel est intelligent, rusé, joue du piano comme un démon charmeur et est doté d'une beauté qui peut ensorceler, mais son apparence angélique cache un tempérament sombre. Nica et Rigel sont unis par un passé commun de douleur et de privation, leurs sentiments l'un envers l'autre ne font bientôt plus de doute mais leur relation semble impossible. Trop de cauchemars les tourmentent, trop de larmes sont versées chaque fois qu'ils se rapprochent...