Lili Ghost - tome 1 - Le Miroir aux mille visages

Jérémie déménage chaque année avec ses parents qui restaurent de vieux hôtels. Cette année, il cohabite bien malgré lui avec Lili, une petite fille fantôme pleine de vie qui va l'entraîner de l'autre côté du miroir... C'est un endroit froid et plein de spectres. Mais bon, si on reste sur le chemin, on ne risque rien... de trop grave.