L'Evangélisation. Comment toute l'Eglise témoigne de Jésus-Christ

L'évangélisation est plus qu'un programme Tous les quatre ou cinq ans, de nombreuses Eglises se lancent à la découverte de la dernière mode en matière d'évangélisation. Leurs responsables s'occupent alors de mettre en place un nouveau programme, puis les membres de ces Eglises dépensent soudainement beaucoup d'énergie dans les efforts d'évangélisation. Maintenant, imaginez une Eglise qui cherche plutôt à intégrer l'évangélisation à sa culture. Vous y verrez des dirigeants qui ont l'habitude de témoigner de leur foi de manière ouverte, ainsi que des membres qui suivent leur exemple et qui s'encouragent mutuellement à intégrer l'évangélisation à leur mode de vie. Voilà le modèle d'évangélisation qui est présenté dans ce livre à la fois court et convaincant. L'auteur ne vous propose pas un autre programme d'évangélisation, mais plutôt une nouvelle manière de vivre et d'annoncer l'Evangile.