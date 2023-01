Découvrez le récit d'une véritable réussite, basée sur la vie de l'entrepreneur et promoteur immobilier Ray Junior Courtemanche. Franc, direct, et sans détour, cet ouvrage met en lumière la vie de cet homme d'affaires remarquable. Découvrez les pensées, les faits et les gestes qui ont permis à un paysagiste sans éducation de devenir l'un des plus grands promoteurs immobiliers du Québec. Ciblant la communauté grandissante d'entrepreneurs, de gens qui veulent se lancer en affaires ou même de simples rêveurs qui espèrent un jour accomplir de petites ou grandes choses, ce récit authentique vise à partager les constats et leçons d'un entrepreneur à travers un parcours qui s'échelonne sur plus de 30 ans. Evitant le piège des formules toutes faites et des conseils généralisés, "Le Bâtisseur visionnaire" vise plutôt à éveiller votre attention sur encore plus de questions. Qu'est ce qu'il y a après, comment se projeter dans l'avenir ? Comment faire encore mieux et discerner les opportunités ? L'esprit d'entrepreneur est propre à chacun et détermine l'orientation de son action vers le bon fonctionnement et l'évolution de son entreprise. C'est le travail de toute une vie qui habite chacun différemment, selon ses aptitudes, ses qualités, son optimisme, son sens des affaires et de l'organisation. Plus qu'une histoire singulière et captivante, voici des leçons et apprentissages qui sauront certainement vous faire réfléchir, et qui sait, peut-être vous encourager à vous réaliser et à dépasser vos propres limites.