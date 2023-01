Au secours ! Je suis responsable d'un ministère parmi les enfants

Le livre : Adrienne von Speyr est ici placée devant le monde en train d'être créé. Son commentaire contemple la création en vue du Fils, montrant ses accents trinitaires, et même par endroits déjà l'ombre de la croix. Pour le lecteur d'aujourd'hui, bien obligé de reprendre sa réflexion sur la nature, les animaux, la responsabilité humaine, cette méditation brève et intense permet de prendre de la hauteur et de replacer ces questions dans la perspective du salut. L'auteur : Médecin suisse (La Chaux-de-Fonds 1903 - Bâle 1967). Auteur de livres thématiques sur la foi catholique, et de nombreux commentaires des Ecritures, notamment divers livres de l'Ancien Testament. Sont déjà traduits en Français : La Mission des Prophètes, Elie, Dix-huit Psaumes, Job, le Cantique des Cantiques.