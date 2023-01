Paroles de soignants suspendus

Ecoutons enfin le personnel soignant invisibilisé et rejeté par la Société car non vacciné ! " Nous, soignants, applaudis en 2020 et trahis en 2021, encore dans l'oubli en 2022, comprenons tous ceux qui ont cédé car nous vivons la même pression acharnée destinée à nous faire plier devant l'autorité hiérarchique. " Cette phrase résume à elle seule le ton de cet ouvrage nécessaire et engagé. Ce livre donne enfin un espace d'expression aux soignants suspendus car non vaccinés. Il dénonce la maltraitance qui s'est abattue sur les professions du soin, du secours, du médico-social et de la Santé, dans les secteurs privés, publics et libéraux, lorsque le gouvernement a décidé de voter une loi jugée inégale, délétère et discriminante, provoquant la précarité de dizaine de milliers de " soignants ". Pour la première fois, Elsa Ruillère donne la parole à une quarantaine de personnes, dont des personnels soignants (qui officient dans le public et le privé), des personnels administratifs et des pompiers qui ont tous et toutes été suspendus car non vaccinés. Ils et elles racontent les discriminations subies, les difficultés financières rencontrées, la marginalisation, les moyens de pression mis en place par leur hiérarchie pour les faire céder. Ces témoignages sont essentiels pour nous révéler une réalité passée sous silence par les médias et par le gouvernement. En préambule, Elsa Ruillère prend le temps d'expliquer la situation mise en place et les changements de loi qui ont permis cette mise au ban de la société d'un personnel adulé quelques mois plus tôt et porté au nu au début de l'épidémie.